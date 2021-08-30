Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle! Müge Anlı'nın yeni sezonu başladı! Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla canlı yayına tekrar Büyükşen cinayeti ile başladı. 13 yıldır ATV ekranlarındaki programına devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı bugün yeniden start aldı. Kayıpları bulan, cinayetleri aydınlatan Müge Anlı milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 30 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan Müge Anlı'nın programını tek parça izlemek için haberimizi takip edin. Müge Anlı canlı izle...
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını tek parça izlemek isteyenler ekran başına geçti. (30 Ağustos 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
Son olarak Necla ve Metin Büyükşen'in katili ile Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeniden milyonların karşısına çıkıyor. ATV canlı tek parça izle...
MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
BÜYÜKŞEN CİNAYETİ İLE BAŞLIYOR
Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetindeki önemli gelişmeler ve daha önce konuşulmayan pek çok ayrıntı ilk defa ekrana getirilecek.
Verilen bilgiye göre, cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak.