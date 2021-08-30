Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle! Müge Anlı’nın yeni sezonu başladı! Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla bugün (30 Ağustos 2021 Pazartesi) tekrar başlıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tepkiler, suçlamalar, sorular...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını tek parça izlemek isteyenler ekran başına geçti. (30 Ağustos 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

Son olarak Necla ve Metin Büyükşen'in katili ile Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeniden milyonların karşısına çıkıyor. ATV canlı tek parça izle...

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ İLE BAŞLIYOR

Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetindeki önemli gelişmeler ve daha önce konuşulmayan pek çok ayrıntı ilk defa ekrana getirilecek.

Verilen bilgiye göre, cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak.