İkimizin Sırrı 4. bölüm canlı izle | İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle
ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir anne ve kızının yaşama tutunma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı dizisinde bu hafta, "En karanlık gecede bile her zaman bir ışık vardır, sen yeter ki görmek iste!" sözü ön plana çıkıyor. İkimizin Sırrı 4. yeni bölümü ahaber.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.
İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNDE BU HAFTA
Alp ve Neva organ nakli için çalışırken çıkmaza girerler. Anlaşmalarının devam etmesinin tek yolu evlilikten geçmektedir. Neva bir yandan bu zor kararı vermeye çalışırken bir yandan da Seylan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulur. Alp ise geçmişte yarım bıraktığı bir aşk hikayesiyle yüzleşmek zorunda kalır.
İKİMİZİN SIRRI 4. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE