İkimizin Sırrı 4. bölüm canlı izle | İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNDE BU HAFTA

Alp ve Neva organ nakli için çalışırken çıkmaza girerler. Anlaşmalarının devam etmesinin tek yolu evlilikten geçmektedir. Neva bir yandan bu zor kararı vermeye çalışırken bir yandan da Seylan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulur. Alp ise geçmişte yarım bıraktığı bir aşk hikayesiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İKİMİZİN SIRRI 4. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE