Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok dizi Haziran ayında sezon finali yaparak ara vermişti. Eylül ayına kısa süre kala hayranları dizilerin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının yaklaşması ile birlikte ATV, Kanal D, Show TV, TV8 kanallarında yayınlanan dizilerin yeni sezon tarihleri araştırılmaya başlandı. Sizler için konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak?
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar 15. sezonuyla 18 Eylül Cuma günü ekranlarda olacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yeni sezona giriş yapacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, ATV dizilerinin genel olarak eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması dolayısıyla, dizinin 10 Eylül Salı günü ekranlarda olacağı söylenebilir.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezon çekimleri Adana'da başladı. Dizi, dördüncü sezonunda da atv ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuracak. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.
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