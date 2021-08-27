Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yeni sezona giriş yapacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, ATV dizilerinin genel olarak eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması dolayısıyla, dizinin 10 Eylül Salı günü ekranlarda olacağı söylenebilir.