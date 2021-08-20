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Baş Belası 10. bölüm izle | Baş Belası yeni bölüm izle

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Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Baş Belası 10. bölüm izle | Baş Belası yeni bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası 10. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baş Belası yeni bölümünde bu hafta, "Kendini ateşe atmayacaksın!" sözü öne çıkıyor. Baş Belası 10. yeni bölüm izleme linkini sayfamızda bulabilirsiniz. Yeni bölümde birçok sır perdesi aralanıyor. Baş Belası yeni bölüm izle....

BAŞ BELASI'NDA BU HAFTA

İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır. Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır.

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

BAŞ BELASI 10. BÖLÜM İZLE

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