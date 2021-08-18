Bir Zamanlar Çukurova için geri sayım başladı! Dördüncü sezon başlıyor

İKİ YENİ OYUNCU DAHİL OLDU!

Üçüncü sezonunda art arda gelen sürprizleriyle izleyiciyi şoke eden dizinin dördüncü sezonunda Çukurova'ya çok konuşulacak iki yeni karakter geliyor!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'ya iddialı bir giriş yapacak ve tüm dengeleri alt üst edecek. Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Abdülkadir Keskin karakteri ise hikâyeye farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.