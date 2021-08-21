Kardeşlerim ikinci sezon için sete çıktı

İstanbul'da sete çıkan dizi için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan fotoğraf büyük heyecan yarattı. Kadroya yeni katılan oyuncularıyla bu sezon da yine izleyiciyi ekran başında tutacak olan dizi, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikayesi gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle devam edecek.

"Kardeşlerim" yeni bölümleri ile Eylül'de atv'de.