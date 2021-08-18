Müge Anlı tatilde de buldu! 34 kaybı ailesiyle buluşturdu
Atv ekranlarında yayınlanan programında pek çok cinayeti aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı, tatil döneminde de durmadı. Sevgi İzi Projesi ile sezon arasında 34 kişi daha bulundu. Sevilen sunucu Müge Anlı güzel haberleri Instagram hesabından duyurdu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yolunu kaybeden konuşma engelli bir vatandaşı buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan engelli vatandaşın kolunda bulunan beş haneli dövmeden yola çıkan ekipler ATV'nin fenomen ismi Müge Anlı tarafından oluşturulan "Sevgi İzi Projesi" kapsamında sorgu yaptı.
Osman Ayhan olduğu belirlenen engelli vatandaşın ailesine durum haber verildi. Jandarma ekipleri, kayıtları incelenerek Osman Ayhan'ın kız kardeşine ulaştı.
Yapılan görüşmede Ayhan'ın kız kardeşi S.I., Karabağlar ilçesinde ikamet ettiklerini, ağabeyinin 16 Ağustos tarihinde kaybolduğunu, gidebileceğini düşündükleri her yere bakmalarına rağmen bulamadıklarını söylediği öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından bulunan engelli vatandaş Osman Ayhan, kız kardeşi S.I.'ya Urla İlçe Jandarma Komutanlığında teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon tatili süresi içerisinde 34 kayıp sevgi izi sayesinde ailesine kavuştu.
Bu güne kadar ise toplamda 322 kişi sevgi izi sayesinde evine yeniden dönebildi.
SEVGİ İZİ NEDİR?
Sevgi izi, Müge Anlı'nın ortaya koyduğu projelerden biri. Sevgi izi projesi ile yakınlarını kaybeden kişilerin onlara daha kolay ulaşması amaçlanırken aynı zamanda kendisini ifade edemeyecek durumda olan kişilerin kimlik bilgilerine daha kolay ulaşılması umuluyor.
SEVGİ İZİ NASIL YAPILIR?
Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor.
Müge Anlı kaybolan kişiler ile yakınlarını bir araya getirebilmek amacıyla bir projenin hayata geçirilmesini amaçladı. Bu proje kapsamında kaybolan kişilerin kollarında bulunan kod sayesinde kendisini ifade edemeyecek durumda olsalar bile yakınları kolaylıkla tespit edilebiliyor.
Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sona kişilere bir kod numarası verilecek. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak yapılacak. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabilecek.
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