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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’den Kuruluş Osman setine ziyaret! Heyetiyle birlikte geldi

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Giriş Tarihi: 18.08.2021
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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’den Kuruluş Osman setine ziyaret! Heyetiyle birlikte geldi

Atv’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, eşi ve heyetini ağırladı. Dizinin hayranı olan Alvi’ye seti gezdiren Bozdağ, “Platomuzu ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Arif Alvi’yi, Hanımefendi Samina Alvi’yi ve heyetini ağırlamaktan şeref duyduk. Kendilerine, alâkalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Atv'de izlenme rekorları kıran 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ önceki gün önemli bir konuğu sette ağırladı. Bozdağ, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, eşi ve heyetinin seti ziyaret ettiklerini açıkladı.

"kardeş Pakistan halkını selamlıyorum"

Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Platomuzu ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Arif Alvi'yi, Hanımefendi Samina Alvi'yi ve heyetini ağırlamaktan şerefyap olduk.

Kendilerine teveccühlerinden ve alakalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Onların aracılığıyla tüm kardeş Pakistan halkını selamlıyorum"

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