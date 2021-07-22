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Kalp Yarası'na konuk olan Serenay Aktaş seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

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Giriş Tarihi: 22.07.2021
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Kalp Yarası'na konuk olan Serenay Aktaş seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

atv'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası'na ünlü oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor.

atv'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası'na ünlü oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor.

Kalp Yarası'na konuk olan Serenay Aktaş seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Serenay Aktaş; dizinin dördüncü bölümünde Ebru karakterine hayat verecek.

Kalp Yarası'na konuk olan Serenay Aktaş seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Ebru, Sinan'ın (İnanç Konukçu) gençlik aşkı. Zamanında Azade Sancakzade engeliyle karşılaşan ve kavuşamayan aşıklar yıllar sonra ilk kez çocuklarının okulunda karşılaşıyor.

Kalp Yarası'na konuk olan Serenay Aktaş seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamlarına damgasını vuran Kalp Yarası, yeni bölümüyle de izleyiciyi ekran karşısına kilitleyecek.

Kalp Yarası'na konuk olan Serenay Aktaş seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

İşte Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı

Kalp Yarası'na konuk olan Serenay Aktaş seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Kalp Yarası, dördüncü bölümüyle 26 Temmuz Pazartesi akşamı atv'de!

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