23 Temmuz 2021, Cuma
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Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

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Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi Kalp Yarası, 26 Temmuz Pazartesi akşamı dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder.

Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır.

Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır.

Kalp Yarası 4. yeni bölümünde heyecan dorukta! Davetsiz misafir konağın altını üstüne getiriyor!

Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

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