Kalp Yarası yeni bölüm neden yok? ATV Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kalp Yarası yeni bölüm neden yok? ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası, yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin gönlünü fethetmeyi başardı. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizi bu akşam özel bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler, heycan içinde 4. bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kalp Yarası yeni bölüm neden yok? ATV Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...
Kalp Yarası 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası özel bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Antakya'nın eşsiz güzelliklerini yansıtmasıyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümünün bu akşam olmaması nedeniyle izleyicler merak içine girdi. Peki, Kalp Yarası yeni bölüm neden yok? ATV Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...
KALP YARASI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Hemen şunu belirtelim ki, bayram haftasında olduğumuz için diziler 1 hafta ara verdi. Bu kapsamda, ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası da Kurban Bayramı dolayısıyla bu hafta özel bölüm olarak ekranlara geliyor.
Dizinin yeni bölümü 26 Temmuz Pazartesi günü seyirciyle buluşacak.
KALP YARASI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferit, Ayşe'yi hastaneye götürmek isterken karşısında Yaman'ı buldu. Yaman, Ferit'i durdurmayı denese de başaramadı. Yaman, Hande'yi yalnız bırakmazken, Ayşe'nin durumunu öğrenmek isteyen Hande büyük bir korkuyla hastaneye gitti ancak polisler tarafından gözaltına alındı.Hüseyin'in öfkesini Adnan'a kusması pahalıya mal oldu. Hande'yi ihbar eden Adnan oldu. Polislerin Hande'yi ifadesini almak üzere karakola götürmesi ile ortalık iyice karıştı. Ayşe, herkesi şaşırtarak Hande'den şikayetçi olmadı.Azade ortalık daha fazla karışmadan Antakya'dan gitmesi için Ayşe'ye para teklif etti. Zümrüt ise her şeyi bildiği için öfkesini Yaman'dan çıkardı. Yaman iyice hırslandı ve İhsan'ın karanlık işlerine dahil oldu.
Ayşe'nin kolay kolay gitmeyeceğini anlayan Azade, Ayşe'nin dolabını baştan aşağı değiştirdi. Genç kızın tüm kıyafetlerini çöpe atması Ayşe'nin bam teline dokundu ve Azade'ye tepkisi bu sefer daha sert oldu.Hüseyin'in ortaklığı bitirmesi beklenirken bir anda ortaklığa devam kararı alması şaşkınlık yarattı. Hüseyin, işle ilgili tüm yetkilerini Hande'ye devretti. Ne yaptıysa Ayşe'yi annesinden koruyamayan Ferit, daha fazla zarar görmemesi için anlaşmayı iptal edip Ayşe'nin İstanbul'a dönmesine karar verdi.
Babasının yoğun bakımda bile Ferit'i savunması Yaman'ı önemli bir eşiğe getirdi. Yaman öfkesi ve hıncı yüzünden babasının ölümüne seyirci kaldı.
Ferit ve Ayşe'nin ayrılık kararıyla istediğini elde eden Azade'nin sevinci fazla uzun sürmedi. Antakya'ya geldiğinden beri içinde bir şeylerin değiştiğinin farkında olan Ayşe, en son Ferit'in konuşmalarını duyunca elindeki bavulu bırakıp "Kocamı bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bunu kabullenirseniz sevinirim, etmezseniz de sonuna kadar savaşmaya hazırım" diyerek konak halkını şoke etti.
Kalp Yarası dizisi oyuncuları ve karakterleri şöyle;
Gökhan Alkan – Dizide, Ferit Sancakzade karakterine hayat veriyor. Antakya'nın köklü ailesi Sancakzadelerin küçük oğlu olan Ferit, atı Fırtına ile vakit geçirmekten hoşlanıyor. Ferit, Ayşe ile 6 aylık anlaşmalı bir evliliğe adım atarak hayatına farklı bir yön verdi.
Yağmur Tanrısevsin – Kalp Yarası dizisinde Ayşe Yılmaz olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'da baristalık ve köpek gezdiriciliği gibi işler yapan Ayşe, bir kazada tanıştığı Ferit'le yeni bir hayata adım attı.
Merve Çağıran – Kalp Yarası'nda, Hande Varoğlu olarak karşımıza çıkıyor. Çocukluğundan beri Ferit ile çok yakın bir ilişki sürdü. Evlilik günleri yaklaşırken yaşananlar onun da hayatını değiştirdi.
Toprak Can Adıgüzel – Seyisin oğlu olarak izleyicinin karşısına çıkan Yaman Öztürk, hırslı ve inatçı bir kişilik olarak dikkat çekiyor. Yaman'ın şimdiki hedefi ise "Yaman Bey" olabilmek.
Kalp Yarası ekibi içinde dikkat çeken diğer oyuncular ise şöyle;
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt Varoğlu
Rıza Akın - Hüseyin Varoğlu
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah - Leman Sancakzade
Naz Sayıner - Müge Sancakzade
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?
atv'nin sevilen dizisinin çekimleri Hatay – Antakya'da yapılıyor. Kalp Yarası, Antakya'nın güzelliklerini sunmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Muhteşem bir tarihi dokuya sahip olan Antakya, Kalp Yarası ile bütünleşti. Kentin tarihi sokakları, atv ekranlarında bir kez daha büyük beğeniyle izlendi. Antakya'nın güzelliklerini ön plana çıkaran Kalp Yarası, bu yönüyle de izleyicilerden tebrik aldı.
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