Kalp Yarası 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası özel bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Antakya'nın eşsiz güzelliklerini yansıtmasıyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümünün bu akşam olmaması nedeniyle izleyicler merak içine girdi. Peki, Kalp Yarası yeni bölüm neden yok? ATV Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

KALP YARASI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram haftasında olduğumuz için diziler 1 hafta ara verdi. Bu kapsamda, ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası da Kurban Bayramı dolayısıyla bu hafta özel bölüm olarak ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölümü 26 Temmuz Pazartesi günü seyirciyle buluşacak.