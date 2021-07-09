The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...

Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.

WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.

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THE WITCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.