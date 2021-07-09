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The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. Yayınlanan ilk sezonuyla izleyenleri kendisine hayran bırakan dizinin çekimlerine pandemi nedeniyle ara verilmişti. Ancak Netflix son dakika açıklaması ile müjdeyi verdi. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başarılı yapımların yeni sezonları için beklenen açıklamalar tek tek geliyor. Netflix ekranlarında yayınlanan The Witcher'ın 2. sezonu için tarih duyuruldu. Heyecan fırtınası şeklinde geçen ilk sezonun ardından yeni sezon tarihi bekleniyordu. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak?

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix, WitcherCon'da 'The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı 'Kader Kartlar' panelinde ilan edildi.

Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.

WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.

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THE WITCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

THE WITCHER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)
Freya Allan, (Prenses Ciri)
Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)
Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)
Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)
Adam Levy, (Fareçuval)

MyAnna Buring, (Tissaia de Vries)
Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo)

Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig)
Emma Appleton, (Prenses Renfri)

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