Baş Belası 4. bölüm canlı izle | Baş Belası yeni bölüm canlı izle

BAŞ BELASI'NDA BU HAFTA

Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar. İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır. İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir. Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.

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