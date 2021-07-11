Baş Belası 4. bölüm canlı izle | Baş Belası yeni bölüm canlı izle
Hem kahkaha hem de heyecanın bir arada olduğu Baş Belası, ATV'de yayın hayatına merhaba dedi. Tanım videoları ve fragmanlarıyla izleyicilerden tam puan alan Baş Belası'nın başrollerini İrem Helvecıoğlu ve Seçkin Özdemir paylaşıyor. Baş Belası'nda bu hafta, "Gerçek hayatta tesadüf diye bir şey var, peki Cinayet Büro'da?" sözü dikkat çekiyor. Diziseverler 'Baş Belası izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Baş Belası 4. yeni bölüm canlı izleme adresi...
BAŞ BELASI'NDA BU HAFTA
Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar. İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır. İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir. Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.