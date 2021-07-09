09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 09.07.2021
ABONE OL
Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Kalp Yarası, 3. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 3. bölümünde "Sana söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim bundan sonra sizi" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası'nda yaşanacak gelişmeler...

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur.

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur.

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi?

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir.

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır.

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar.

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir?

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?

Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA