Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Ferit’in kararı ne olacak?
ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Kalp Yarası, 3. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 3. bölümünde "Sana söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim bundan sonra sizi" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası'nda yaşanacak gelişmeler...
Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur.
Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur.
Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi?
Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir.
Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır.
Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar.
Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir?
Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatilinde flaş gelişme! Başkan Erdoğan açıkladı! 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? 2021 GS hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'da kadro değişiyor!
- ÖSYM görevli ücretleri ne kadar? 2021 ÖSYM KPSS görevli başvuru işlemleri nereden, nasıl yapılır?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2021 MEB sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz teminatsız kredi! Son tarih açıklandı! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: Hakim savcı başvuruları ne zaman? 1000 hakim savcı alımı hangi illere yapılacak?
- Cuma hutbesi 9 Temmuz 2021! Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?
- AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi: 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Hayvan hakları yasasında neler var? Yeni Hayvan Hakları yasası neleri kapsıyor, cezaları ne? İşte maddeleri...
- Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?
- İŞKUR ile Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek? E-devlet sorgulama ekranı...