Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in iddialı dizileri arasında yer alan Elite'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. 4. sezonda kadrosu neredeyse tam anlamıyla değişen dizi, büyük ilgi toplamayı başardı. Yeni hikayelerin katıldığı yeni sezon sonrası 5. kısımın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Elite'in 5. sezon tarihi merak ediliyor. Yeni sezonda birçok önemli isim diziye veda etti. Kadroya katılan isimler ise gösterdikleri performans ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
ELİTE 5. SEZON GELECEK Mİ, OLACAK MI?
Elite 5. sezon gelip gelmeyeceğine yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
ELITE DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI DİZİDEN AYRILDI MI?
Elite dizisinin başrollerinde Itzan Escamilla ve Miguel Bernardeau yer alıyor. 18 Haziran'da 4. sezonu yayınlanacak olan dizide başrollerin ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.
Ester Expósito, Danna Paola, Alvaro Rico, Mina El Hammani ve Jorge Lopez, Netflix resmi hesabından yapılan açıklamaya göre diziden ayrıldı. Diğer isimler ise henüz belli değil.
ELİTE OYUNCU KADROSU
Itzan Escamilla: Samuel Samu García Domínguez
Miguel Bernardeau: Guzmán Nunier Osuna
Arón Piper: Ander Muñoz
Omar Ayuso: Omar Shana
Claudia Salas: Rebeka 'Rebe' de Bormujo Ávalos
Georgina Amorós: Cayetana Grajera Pando
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