Sezonu zirvede kapattı! Bir Zamanlar Çukurova Türkiye'yi ekrana kilitledi

OLAYLAR BİTMEDİ! DEMİR HAPİSHANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ancak Yamanlar tam nefes alacakları sırada, jandarma, Sevda'yı öldürdüğü şüphesiyle Demir'i tutukladı! Züleyha savcıya her şeyi anlattı ama elinde delil olmadığından Demir'i çıkaramadı. Fikret, müthiş bir plan yaparak Demir'i hapisten kaçırdı! Demir, konağa gelip Züleyha ve çocukları alarak yurtdışına kaçmak için plan yaptı!

YAMAN KONAĞI BİR KEZ DAHA ATEŞ ALTINDA

Tam toparlanırlarken, silah sesleri ve molotof kokteyllerinin dumanı ortalığı savaş alanına çevirdi! Poşulu adamlar her yerden çıktılar. Çiftlikteki herkes karşılık vermeye çalışsa da eşkıya o kadar kalabalıktı ki, göz gözü görmez hale geldi. Züleyha çocuklarını korumaya çalışırken, Demir'le ayrı düştü. Adamlar geldikleri hızla, kaçarken, Züleyha Demir'i bulmak için çırpınıyordu! Tüm çalışanlar bir yandan yaralılara yardım edip bir yandan Demir'i bulmaya çalıştılar ama nafile! Demir Yaman'dan tek bir iz bile yoktu!

Bir Zamanlar Çukurova bu nefes kesen 102. bölümüyle, 3. sezonuna veda etti.