Sezonu zirvede kapattı! Bir Zamanlar Çukurova Türkiye'yi ekrana kilitledi
Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen bir bölümle 3. sezon finalini gerçekleştirdi! ATV ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizi bir kez daha aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı heyecan dolu bir bölümle ekrandaydı. Heyecan dolu 102. bölüm, aşkıyla da nefretiyle de bunca zamandır Çukurova'da beyliğinin hakkını veren Demir'in kayboluşu ile sona erdi!
Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kategorilerde zirveye yerleşti.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,04 izlenme oranı ve %23,73 izlenme payı, AB'de %5,14 izlenme oranı ve %16,38 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %7,22 izlenme oranı ve %20,26 izlenme payı alarak birinci oldu.
Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 102.bölümünde #ÇukurovaYıkılmaz etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
102. bölümde neler yaşandı?
ÜMİT, YAMAN TOPRAKLARINA ADIM ATTI!
Demir'i annesini öldürmek suçundan hapishaneye yollamakla tehdit eden Ümit, dileğine kavuştu. Konakta yaşamak istediğini söylediğinde, Züleyha evi terk etmeye kalktı! Ancak, Demir'in anlattıklarını dinleyince, ailesini bir saplantının peşindeki kadına dağıttırmamaya karar verdi! Züleyha tıpkı annem dediği Hünkar gibi, aldatılmanın acısını içine gömerek, kocasına da ailesine de sahip çıktı!
Tam da o sırada, kendi planını uygulamak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Betül ve Şermin geldiler. Ümit'i orası da Yaman Konağı diyerek kendi evlerinde konuk ettiler. İki kadın, Ümit'ten bilgi alacaklarını umuyorlardı ama kendilerini Ümit'e hizmet ederken buldular! Şermin yine de bunu Demir'e iyilik olarak sunmayı başardı. Hatta anne kız bu davranışlarıyla Demir'i o kadar etkilediler ki Demir şirketteki tüm yetkilerini Betül'e devretti!
FİKRET'İN UZATTIĞI EL, DEMİR İLE KENDİSİNİ KARDEŞ OLMA NOKTASINA GETİRDİ
Fikret, İzmir'de cenazede öğrendiklerini Demir'le paylaşıp ona uyarmak için konağa geldi. Ümit ile karşılaşınca da çok şaşırdı! Demir'e Fekeli'nin çarptığı adamın Erkan Gümüşoğlu olduğunu, onun da Hakan diye birinin adamı olduğunu söyledi. Demir konuyu anladı ama önce çaktırmadı.
Zaten o sırada da Mersin'deki değirmenlerinin yandığı ve TIR'larının kaçırıldığı haberi gelince yola çıkması gerekti. Fikret de onunla gelip yardım etmeyi teklif edince, ikisi arasındaki tüm buzlar da erimiş oldu. Demir yolda gerçekleri de anlattı. Hakan, Berlin'den okul arkadaşıydı ve birlikte iş yapıp anlaşamayıp ayrılmışlardı.
ÇUKUROVA'YA KARA BULUTLAR BU KEZ HAKAN İLE GELİYOR!
Demir ve Fikret, TIR'ı kaçırılan şoför ile konuşunca, tüm bu olayların Demir'e mesaj olarak meydana geldiği anlaşıldı. O sırada, konakta fırtına koptu! Leyla eve giren biri tarafından kaçırıldı! Demir ve Fikret döndüğünde herkes Leyla'yı arıyordu! Züleyha elinde silahla Ümit'in kapısına dayanmıştı. Ancak Ümit'in en azından bu kötülükte parmağı yoktu! Fikret, Demir'e bunun da Hakan'ın işi olabileceğini söyledi. Hatta konağın basılmasında da aynı imza olabileceğini düşündüklerinden, hızla savcıya gittiler.
FİKRET VE DEMİR ÇUKUROVA'DAKİ YENİ BELANIN PEŞİNDE
Fikret ve Demir savcıya küçük Leyla'nın kaçırıldığını ve şüphelerini anlatmaya gittiklerinde, Sevda'nın cesedi bulunup kimlik tespitleri yapılmıştı. Savcı, Demir için tutuklama kararı çıkarıyordu. Ancak, ortada kayıp bir çocuk olunca bu konuyu bir süre bekletmeye karar verdi.
Fikret, savcının masasında kayıp olan Pozantılı ile ilgili dosyayı görünce Demir'i hemen oradan çıkardı. Eşkıyalardan birinin bu adam olabileceğini, Pozantı'ya gidip kim için çalıştığını öğrenebileceklerini söyledi. İki adam, Pozantı'da kayıp olan Durmuş'un Erkan için çalıştığını ve Erkan'a çalışanların bir dükkanda toplandıklarını öğrendiler. Ancak dükkan terkedilmişti.
LEYLA BULUNDU!
Demir ve Fikret, Leyla'yı bulamadan konağa döndüler. Ancak aynı gün, Leyla, konağın kapısına bir not iliştirilerek bırakıldı. Notta Demir'e "Bir nefes kadar yakınındayım…" yazılmıştı. Düşmanını bulamasa da kızına kavuşan Demir, Fikret'in yaptıklarını da karşılıksız bırakmadı. Sırtını bir kardeşe dayamanın gücü ile düşmanlarına karşı koyan Demir, tüm Çukurova'yı toplayıp, Fikret'in artık kardeşi olduğunu ilan etti!
OLAYLAR BİTMEDİ! DEMİR HAPİSHANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ancak Yamanlar tam nefes alacakları sırada, jandarma, Sevda'yı öldürdüğü şüphesiyle Demir'i tutukladı! Züleyha savcıya her şeyi anlattı ama elinde delil olmadığından Demir'i çıkaramadı. Fikret, müthiş bir plan yaparak Demir'i hapisten kaçırdı! Demir, konağa gelip Züleyha ve çocukları alarak yurtdışına kaçmak için plan yaptı!
YAMAN KONAĞI BİR KEZ DAHA ATEŞ ALTINDA
Tam toparlanırlarken, silah sesleri ve molotof kokteyllerinin dumanı ortalığı savaş alanına çevirdi! Poşulu adamlar her yerden çıktılar. Çiftlikteki herkes karşılık vermeye çalışsa da eşkıya o kadar kalabalıktı ki, göz gözü görmez hale geldi. Züleyha çocuklarını korumaya çalışırken, Demir'le ayrı düştü. Adamlar geldikleri hızla, kaçarken, Züleyha Demir'i bulmak için çırpınıyordu! Tüm çalışanlar bir yandan yaralılara yardım edip bir yandan Demir'i bulmaya çalıştılar ama nafile! Demir Yaman'dan tek bir iz bile yoktu!
Bir Zamanlar Çukurova bu nefes kesen 102. bölümüyle, 3. sezonuna veda etti.
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