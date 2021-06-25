ATV'nin yeni dizisi ekranlara damga vuracak! Kalp Yarası'nın zarif anneleri göz kamaştıracak
Merakla beklenen Kalp Yarası, ilk bölümüyle pazartesi akşamı atv'de seyircisiyle buluşacak. Ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan Kalp Yarası'na Antakya'nın iki köklü ailelerinden Azade Sancakzade ile Zümrüt Varoğlu'nun kıyasıya rekabeti damga vuracak.
Merakla beklenen Kalp Yarası, ilk bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de seyircisiyle buluşacak. Zengin oyuncu kadrosu ile heyecan yaratan dizi, Antakya'nın köklü ailelerine mensup Azade Sancakzade ve Zümrüt Varoğlu'nun kıyasıya rekabetine sahne olacak. Şenay Gürler'in canlandırdığı Azade ve Meltem Gülenç'in oynadığı Zümrüt karakterleri tarzları ve zarafetleri ile çok konuşulacak. Çocuklarının mutluluğunu her şeyin önüne koyan iktidar sahibi bu iki kadının çatışması izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Çekimleri Hatay-Antakya'da devam eden ve yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin ezeli rekabetine sahne olacak. Sancakzadeler'in veliahtı Ferit, Varoğlu Ailesi'nin biricik kızı Hande ile evlenmeye hazırlanırken yaşadığı ihanetle sarsılacak, ardından kendini toparlamak için gittiği İstanbul'da tanıştığı Ayşe'yle gerçek aşkı keşfedecek!
Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası'nın genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak.
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