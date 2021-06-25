ATV'nin yeni dizisi ekranlara damga vuracak! Kalp Yarası'nın zarif anneleri göz kamaştıracak

Merakla beklenen Kalp Yarası, ilk bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de seyircisiyle buluşacak. Zengin oyuncu kadrosu ile heyecan yaratan dizi, Antakya'nın köklü ailelerine mensup Azade Sancakzade ve Zümrüt Varoğlu'nun kıyasıya rekabetine sahne olacak. Şenay Gürler'in canlandırdığı Azade ve Meltem Gülenç'in oynadığı Zümrüt karakterleri tarzları ve zarafetleri ile çok konuşulacak. Çocuklarının mutluluğunu her şeyin önüne koyan iktidar sahibi bu iki kadının çatışması izleyiciyi ekrana kilitleyecek.