Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşlarıyla Türkiye'nin yüreğini sızlatan Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini arıyor. Geçtiğimiz gün canlı yayında sinir krizi geçiren Osman Büyükşen'in o halleri izleyen herkesi duygulandırdı. Yaşanan çifte cinayetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte 25 Haziran Cuma Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.
Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.
Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.
Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.
21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.
Canlı yayında o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor. Çifte cinayetle ilgili son dakika gelişme yaşandı.
Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ!
İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.
Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi.
Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.
Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.
Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi.
Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.
OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?
Konya'da işlenen cinayet ile gündeme gelen Osman Büyükşen, öldürülen çift Necla - Metin Büyükşen'in küçük oğlu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklı doktoru olan Osman Büyükşen 1988 doğumlu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 25 Haziran 2021 Cuma AFAD son depremler listesi
- ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021: YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek?
- YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı
- YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?
- Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?
- Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
- Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
- Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...