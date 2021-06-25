Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.

