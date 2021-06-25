25 Haziran 2021, Cuma
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Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşlarıyla Türkiye'nin yüreğini sızlatan Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini arıyor. Geçtiğimiz gün canlı yayında sinir krizi geçiren Osman Büyükşen'in o halleri izleyen herkesi duygulandırdı. Yaşanan çifte cinayetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte 25 Haziran Cuma Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.


Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.


Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Canlı yayında o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor. Çifte cinayetle ilgili son dakika gelişme yaşandı.

Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

OLAYIN GEÇMİŞİ!

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

Osman Büyükşen'in gözyaşları Türkiye'ye damga vurmuştu! Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Konya'da işlenen cinayet ile gündeme gelen Osman Büyükşen, öldürülen çift Necla - Metin Büyükşen'in küçük oğlu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklı doktoru olan Osman Büyükşen 1988 doğumlu.

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