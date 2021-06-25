25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin 6. yeni bölümünde ‘’Zulüm neredeyse sefer orayadır.’’ sözü dikkat çekti. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm canlı izleme adresi...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNDE BU HAFTA

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 6. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA