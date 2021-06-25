Baş Belası'nda nefesler tutuldu! İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor!
Gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro başkomiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek'in eğlenceli öyküsünü anlatan Baş Belası 2. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Baş Belası'nda bu hafta, "Bu işin peşini bırak, hayatını tehlikeye atarsın..." sözü öne çıkıyor. İşte Baş Belası'nda yaşanacak gelişmeler...
Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir.
İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.
Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır.
İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez. İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar.
Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.
Diğer yanda hala kaçak olarak aranan Kadir'in peşinde olan Şahin, İpek'in de iz peşinde olduğunu fark eder. Bu sırada oğlunun kaybolması İpek'e korku dolu anlar yaşatır.
İpek, Şahin'in yardımıyla oğlunu bulduğunda Kadir'in de izine rastlayacaktır.
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