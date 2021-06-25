Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti Poyraz ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...
Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarı finali geçen isimler arasında bulunan Poyraz'ın hayatı merak ediliyor. Gönüllüler takımının üyesi olarak mücadele eden Poyraz'ın özel hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti Poyraz ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...
Survivor kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti Poyraz ne iş yapıyor, mesleği ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Poyraz'ın hayatı final akşamında merak konusu oldu. İşte, Survivor kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti Poyraz ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...
SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?
Survivor Poyraz finale kalan iki isimden biri oldu. Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir'de doğan Poyraz, Bodrum'da büyüdü. 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi.
1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Yiğit Poyraz 1.80 boyundadır.
SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI?
Kritik yarı final mücadelesinde Acun Ilıcalı tarafından noter onaylı olarak açıklanan 24 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması oylarına göre Aleyna ve Poyraz arasından son 3'e kalmaya hak kazanan isim Poyraz oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
İstanbul'dan TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan kritik yarı final gecesinde, Poyraz'ın yarı final 3'lüsüne dahil olması sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu elenerek Survivor 2021 şampiyonluk hayallerine veda etti. Öte yandan kritik yarı final mücadelesinde moderatör Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamayla elenen diğer isim ise Ayşe oldu ve büyük final hayallerini kaybetti. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında Ayşe destekçileri şok geçirdi.
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