Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti Poyraz ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...

Survivor kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti Poyraz ne iş yapıyor, mesleği ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Poyraz'ın hayatı final akşamında merak konusu oldu. İşte, Survivor kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti Poyraz ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Poyraz finale kalan iki isimden biri oldu. Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir'de doğan Poyraz, Bodrum'da büyüdü. 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi.