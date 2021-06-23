23 Haziran 2021, Çarşamba
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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam sezon finali ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan yapım, Atv'de ekrana geliyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş öyküsünü destansı bir senaryo ile anlatan dizinin başrolünde ise başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

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Giriş Tarihi: 23.06.2021
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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi izleyenlerden tam not alıyor. Her çarşamba sevenlerinin karşısına çıkan dizi bu akşam sezon finali yapacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'ın ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay bulunuyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman yeni sezonu hakkında henüz net bir bilgi yok. Dizini eylül ayında yeni bölümleri ile Atv'de yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir...

Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

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