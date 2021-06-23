Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi izleyenlerden tam not alıyor. Her çarşamba sevenlerinin karşısına çıkan dizi bu akşam sezon finali yapacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'ın ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay bulunuyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman yeni sezonu hakkında henüz net bir bilgi yok. Dizini eylül ayında yeni bölümleri ile Atv'de yayınlanması bekleniyor.