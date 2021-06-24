Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak 102. bölümüyle sezon finaline gidecek. Heyecanlı dakikaların yaşanacağı sezon finalinde bazı isimlerin diziye veda edebileceği iddiası büyük merak uyandırdı. Yayınlanan bütün sezonlarda yer alan Murat Ünalmış'ın diziye veda edeceği iddiası kafaları karıştırdı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Sezon finalinde şok...

AYRILIK SİNYALLERİ GELDİ...

ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam nefes kesen bölümüyle sezon finali yapacak. 3. sezona bomba gibi giren dizide ilk ayrılık Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçim ile yaşanmıştı. Yeni sezonda ise Uğur Güneş ve Melike İpek Yalova'nın ayrılığı damga vurmuştu.