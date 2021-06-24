Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Sezon finalinde şok...
Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak 102. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinde diziye veda edecek isimler merakla bekleniyor. Nefes kesen fragmanın ardından yeni bölümde yaşanan gelişmeler heyecanla takip edilecek. Diğer yandan sosyal medyada "Demir" karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Sezon finalinde şok...
Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak 102. bölümüyle sezon finaline gidecek. Heyecanlı dakikaların yaşanacağı sezon finalinde bazı isimlerin diziye veda edebileceği iddiası büyük merak uyandırdı. Yayınlanan bütün sezonlarda yer alan Murat Ünalmış'ın diziye veda edeceği iddiası kafaları karıştırdı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Sezon finalinde şok...
AYRILIK SİNYALLERİ GELDİ...
ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam nefes kesen bölümüyle sezon finali yapacak. 3. sezona bomba gibi giren dizide ilk ayrılık Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçim ile yaşanmıştı. Yeni sezonda ise Uğur Güneş ve Melike İpek Yalova'nın ayrılığı damga vurmuştu.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR ÖLDÜ MÜ?
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış'ın bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerası sona eriyor.
ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI
Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır.
FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR
Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.
Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir.
SAVCI, DEMİR'İN PEŞİNDE! EŞKIYA KONAKTA!
Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır.
Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar.
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