Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunun yeni hamlesi büyük heyecan yarattı. Exxen 3 yıllığına Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayınlarının sahibi oldu. Mücadeleleri takip etmek isteyenler fiyat listesini sorgulamaya başladı. İşte, Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Fiyat listesi...

EXXEN NE KADAR, KAÇ TL? 2021 EXXEN FİYAT TARİFESİ LİSTESİ

Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var.

Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.