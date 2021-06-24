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Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Fiyat listesi...

Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen 3 yıllığına Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayınlarının sahibi oldu. Karşılaşmaları takip etmek isteyenler ise fiyat tarifesini sorgulamaya başladı. Süper Lig yayın ihalesini alması beklenen platform hakkında detaylar haberimizde. İşte, Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Akıllı TV...

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Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Fiyat listesi...

Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunun yeni hamlesi büyük heyecan yarattı. Exxen 3 yıllığına Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayınlarının sahibi oldu. Mücadeleleri takip etmek isteyenler fiyat listesini sorgulamaya başladı. İşte, Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Fiyat listesi...

EXXEN NE KADAR, KAÇ TL? 2021 EXXEN FİYAT TARİFESİ LİSTESİ

Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var.

Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.

2021 yılında yeni bir zam gelmezse platformu aylık reklamlı izlemek isteyenler 9.90 TL, reklamsız izlemek isteyenler ise 19.90 TL ödeyecekler.

Öte yandan yıllık ödeme seçeneği de bulunan platformda yıllık reklamlı üyelik 99.90 TL olarak belirlenirken yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL olarak duyuruldu.

Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.

Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı.Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN'de olacak.

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