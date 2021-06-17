Beklenen paylaşım geldi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...

ATİYE 3.SEZONUNDA NELER OLACAK?

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven beklemektedir. Çünkü çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Onu bulmak için çeşitli çıkış yolları bulmaya çalışan Atiye ve Erhan, kızına kavuşabilecek mi?