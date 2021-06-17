17 Haziran 2021, Perşembe
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Beklenen paylaşım geldi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye'den beklenen paylaşım geldi. Koronavirüs salgını sonrasında çekimlerine ara verilen dizinin paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı. , ve gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonu merak ediliyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? fragmanı...

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Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Beklenen paylaşım geldi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? fragmanı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 'in başarılı Türk yapımları arasında yer alan Atiye 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni sezonda yaşanacak gelişmeler heyecanla takip ediliyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...

ATİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, 3.SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Atiye 3. sezon Netflix'e geldi. Dizi 17 Haziran 2021 Perşembe günü izleyicisi ile buluştu.

ATİYE NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Netflix orijinal dizisi olan Atiye, Netflix kullanıcıları tarafından izlenebilecek. Atiye, Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi-film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

ATİYE 3.SEZONUNDA NELER OLACAK?

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye () ve Erhan'ı () şimdi çok daha zor bir serüven beklemektedir. Çünkü çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Onu bulmak için çeşitli çıkış yolları bulmaya çalışan Atiye ve Erhan, kızına kavuşabilecek mi?

Sekiz yıl boyunca kızları Aden'e ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulmayı başarırlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye hem kızını hem de dünyayı kurtarmak zorunda kalır.

Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacak.

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