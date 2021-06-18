19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm tek parça izle!

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm tek parça izle!

'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı , bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı dizisinin 5. yeni bölümünde "Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye..." sözü dikkat çekti. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm tek parça izle...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
ABONE OL
Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm tek parça izle!

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA