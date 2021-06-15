Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran Survivor 2. eleme adayı hangi isim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Final haftalarına kısa süre sona kalacak 3 isim merakla bekleniyor. Son olarak Kırmızı takımdan Batuhan adaya veda etti. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran Survivor 2. eleme adayı hangi isim oldu? Dora'dan sonra...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 15 HAZİRAN?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda Ayşe ve Poyraz, Berkay ve İsmail mücadeleleri oynanıyor. Yarı finale yükselen 4 isimden ikisi final oynayacak.