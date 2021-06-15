EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final tarihi merak ediliyor. Nefesleri kesen son bölümün ardından sorgulamalar hız kazandı. Diziden bu sezon birçok önemli isim ayrıldı. Yeni sezonda iddialı isimlerin kadroya katılması bekleniyor. İşte, EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?

EDHO 199. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.