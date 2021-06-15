EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?
EDHO yeni sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam sezon finali yaptı. Nefesleri kesen yeni bölümün arından gelecek sezonu merak edilmeye başlandı. Hızır Çakıbeyli'nin aldığı risk sonrasında kartlar yeniden dağıtıldı. İşte, EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?
EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final tarihi merak ediliyor. Nefesleri kesen son bölümün ardından sorgulamalar hız kazandı. Diziden bu sezon birçok önemli isim ayrıldı. Yeni sezonda iddialı isimlerin kadroya katılması bekleniyor. İşte, EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?
EDHO 199. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.
Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.
İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 7. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sevilen dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiği an detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
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