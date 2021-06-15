EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? Üzücü haber...
EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba rolü ile ekrana gelen başarılı isim Ali Sürmeli, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle dizi kadrosunda yer almamıştı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor. İşte,EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? Üzücü haber...
EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? ATV'nin başarılı dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da başrol oyuncularından Ali Sürmeli'nin kadrodan ayrılacağı öne sürüldü. Doğan Baba karakteri ile gönüllere taht kuran Ali Sürmeli'nin dizideki akıbeti merak ediliyor. İşte, EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? Üzücü haber...
EDHO DOĞAN BABA ÖLECEK Mİ, AYRILIYOR MU?
Televizyon erkanlarının fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir aylık iddiası daha gündemde yer alıyor. Dizinin Doğan Babası Ali Sürmeli'nin ayrılacağı öne sürüldü. Birsel Altuntaş haberinde, ''Doğan baba karakterini canlandıran Ali Sürmeli diziden ayrılıyor. Sürmeli geçen yıl önce pandemi nedeniyle diziden ayrılmak zorunda olmuş, ardından da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ekipten uzak kalmıştı. Ocak ayında sete geri dönen usta oyuncunun nasıl veda edeceği merak konusu oldu.'' ifadelerini kullandı.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR
Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden 1985 yılında mezun olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı.
İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır.
Çarpışma adlı dizide Cansız rolü ile ekran karşısına geçti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.
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