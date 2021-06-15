EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? ATV'nin başarılı dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da başrol oyuncularından Ali Sürmeli'nin kadrodan ayrılacağı öne sürüldü. Doğan Baba karakteri ile gönüllere taht kuran Ali Sürmeli'nin dizideki akıbeti merak ediliyor. İşte, EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? Üzücü haber...

EDHO DOĞAN BABA ÖLECEK Mİ, AYRILIYOR MU?

Televizyon erkanlarının fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir aylık iddiası daha gündemde yer alıyor. Dizinin Doğan Babası Ali Sürmeli'nin ayrılacağı öne sürüldü. Birsel Altuntaş haberinde, ''Doğan baba karakterini canlandıran Ali Sürmeli diziden ayrılıyor. Sürmeli geçen yıl önce pandemi nedeniyle diziden ayrılmak zorunda olmuş, ardından da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ekipten uzak kalmıştı. Ocak ayında sete geri dönen usta oyuncunun nasıl veda edeceği merak konusu oldu.'' ifadelerini kullandı.