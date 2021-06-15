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Survivor ne zaman bitecek? Survivor büyük final tarihi belli mi? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan toplamda 6 yarışmacı kaldı. Az kişinin kalmasıyla birlikte akıllara final sorusu geldi. Survivor ne zaman bitiyor sorusu gündeme gelirken, yarışmanın kimi kazanacağını merak ediliyor. İşte, Survivor ne zaman bitecek? Survivor büyük final tarihi belli mi? açıkladı...

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Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Survivor ne zaman bitecek? Survivor büyük final tarihi belli mi? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor ne zaman bitecek? Survivor büyük final tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. yarışması ilk olarak Ünlüler - Gönüllüler olarak başladı. Ardından Kırmızı ve Mavi takım olarak ayrılan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İlk bölümlerde Salı akşamları yapılan elemeler artık Pazar akşamları yapılıyor. Survivor 2021'de Kırmızı takımda İsmail, ve kaldı. Mavi takımda ise Poyraz, Dora ve Ayşe kaldı. İşte, Survivor ne zaman bitecek? Survivor büyük final tarihi belli mi? açıkladı...

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2021'in Haziran ayının son haftası yada Temmuz ayının ilk haftasına sona ereceği tahmin ediliyor. TV8 kanalı tarafından açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KIRMIZI TAKIM

Berkay

İsmail

Aleyna

MAVİ TAKIM

Poyraz

Ayşe

Dora

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