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Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru: Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

A: Van Gogh sol kulağını kesmiştir

B: Timurun sol ayağı aksaktır

C: Atatürk solaktır

D: Churchillin sol gözü kördür

CEVAP: A: Van Gogh sol kulağını kesmiştir

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