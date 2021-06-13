Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru: Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

A: Van Gogh sol kulağını kesmiştir

B: Timurun sol ayağı aksaktır

C: Atatürk solaktır

D: Churchillin sol gözü kördür

CEVAP: A: Van Gogh sol kulağını kesmiştir