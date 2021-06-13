John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?