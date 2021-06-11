Nefes kesen dalya! Perşembe akşamlarının lideri: Bir Zamanlar Çukurova
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' geçtiğimiz akşam 100. bölümüyle ekrana geldi! Yayınlandığı 100. bölümüyle dalya diyen dizi, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinin zirvesine yerleşti.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,76 izlenme oranı ve %24,03 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 100.bölümünde #Çukurovada100Bölüm etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
100. bölümde neler yaşandı?
DEMİR VE SEVDA'NIN YÜZLEŞMESİ AĞIR OLDU!
Kızını korumak için her şeyi göze alan Sevda, konaktan para dolu bir çanta ile çıkarken Demir ile karşılaştı! Demir'in ikinci annem dediği Sevda ile ilgili gerçekleri öğrenmesi, korkutucu oldu! Konakta adeta fırtına esti, mutfaktakiler bahçeye kaçtı!
Züleyha da şehirde olan biteni öğrenmiş duvarlardaki ilanla eve dönerken, Sevda'nın Demir tarafından kapı dışarı edilmesine denk geldi! Ne olduğunu anlayamadı ama Sevda'nın aslında kim olduğunu Şermin ve Betül hemen anlattılar.
FEKELİ BİR KEZ DAHA CANIYLA SINANIRKEN, FİKRET DE BABALIK SINAVI VERDİ
Fekeli'nin konsolosluk aracılığıyla hem kötü haberi hem cenaze bilgilerini ilettiği Müjgan'ın ailesinden ilk kez bir ses çıktı! Cenazeyle hiç ilgilenmeyen aile, Kerem Ali'yi almak için Adana'ya avukat gönderdi. Oysa Fekeli de, Kerem Ali'yi nüfuslarına almak için mahkemeye başvurmuştu. Avukatla tartışma alevlenirken, Kerem Ali'nin ateşi yükseldi ve apar topar hastaneye gidildi.
HEM ÖKSÜZ HEM YETİM KALAN KEREM ALİ'NİN KALBİ DURDU!
Avukat orada da bir an önce doktorlardan çocuğu ne zaman alacağını öğrenmeye çalışırken, Kerem Ali'nin kalbi durdu! O minik kalp durduğunda, Fekeli, Lütfiye ve Fikret için de hayat durdu, dünya durdu!
Üçüne, asırlar gibi gelen dakikalar içinde Kerem Ali yaşama döndürüldü. Ama hayati tehlikeyi atlatamadı! Aile gözyaşları içinde başında beklerken, avukat da insafa geldi. Çocuğu bu aileden koparmanın doğru olmadığını anladığını ve müvekkili artık temsil etmeyeceğini söyleyip, hastaneden ayrıldı.
SANİYE CUMALİ'Yİ ÖLDÜRÜYORDU! KÜÇÜK ÜZÜM'ÜN TEMİZ SIRLARI ORTAYA ÇIKTI
Konakta, Sevda ve Ümit'in gerginliği sürerken, Saniye'yi çıldırtan bir gelişme yaşandı. Daha önce de canını sıkan, hatta Üzüm'ün etrafında dolaşmasından rahatsız olduğu için Züleyha ile konuşup işten çıkardığı Cumali, yine Üzümle konuştu. Yetmedi, bir de sarılıp öptü. Bu görüntü, Saniye'yi çıldırttı, sopayı kaptığı gibi çiftliktekilerin şaşkın bakışları altında Cumali'nin kafasına geçirdi. Cumali ölü gibi yerde yatarken ortalık karıştı, Demir ve Züleyha geldiğinde Saniye'nin hala dili tutulmuş konuşamıyordu. Sonra, Cumali'nin kızını kaçıracağını söyledi ve hayatının şokunu yaşadı! Üzüm, onu kaçırmadığını, sevdiğini çünkü Cumali'nin öz babası olduğunu söyledi.
SEVDA'NIN SON KOZU İŞE YARADI AMA ÜMİT'İN İNTİKAM ATEŞİ ANNESİNİ YAKTI
Demir, Ümit'i bağevine götürtüp, orada çocuğu aldırmak istedi. Sevda'yı da Ümitten uzaklaştırdı. Züleyha, 4 aylık bir bebeğin de annesinin de günahını girmemelerini söylese de Demir'i ikna edemedi. Sevda kovulduğu konağa kızının yeri öğrenmeye geldi ama yine içeri alınmadı. Ancak Demir'in telefon konuşmalarını duyan Betül, gizlice Sevda'ya haber verdi. Sevda kızını kurtarmaya koştu. Ancak orada da içeri alınmadı.
O sırada Züleyha, Demir'in haberi olmadan, bağevine gidecek doktoru engelledi. Bebeği nüfuslarına almaları gerektiğini anlattı. Demir ve Züleyha tartışırken, Sevda da elindeki son kozu oynayıp, işledikleri cinayeti itiraf etmemenin karşılığında Demir'den para ve araba aldı. Kızını da alıp İstanbul'a yola da çıktılar. Ancak, Ümit'in intikam hırsı, Sevda'yı yaktı! Demir'in sen de annen gibisin demesini kendine yediremeyen Ümit, Demir'in önünü kesip, onunla kavgaya tutuştu. Yetmedi, Demir'e silah çekti. Kızının elini kana bulamasını istemeyen Sevda kendini kurşunun önüne attı ve vuruldu!
3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan
'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor.
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 MSB PERTEM MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman, nasıl olacak?
- Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?