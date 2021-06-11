Nefes kesen dalya! Perşembe akşamlarının lideri: Bir Zamanlar Çukurova

100. bölümde neler yaşandı?

DEMİR VE SEVDA'NIN YÜZLEŞMESİ AĞIR OLDU!

Kızını korumak için her şeyi göze alan Sevda, konaktan para dolu bir çanta ile çıkarken Demir ile karşılaştı! Demir'in ikinci annem dediği Sevda ile ilgili gerçekleri öğrenmesi, korkutucu oldu! Konakta adeta fırtına esti, mutfaktakiler bahçeye kaçtı!

Züleyha da şehirde olan biteni öğrenmiş duvarlardaki ilanla eve dönerken, Sevda'nın Demir tarafından kapı dışarı edilmesine denk geldi! Ne olduğunu anlayamadı ama Sevda'nın aslında kim olduğunu Şermin ve Betül hemen anlattılar.