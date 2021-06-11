Yaz sezonunun en iddialı dizilerinden! Kalp Yarası ATV'de başlıyor!
atv ekranlarında sezona damgasını vuracak, yapımını Süreç Film’in üstlendiği yeni dizi Kalp Yarası’nın afişi yayınlandı. Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak.
Medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında, nefesleri kesecek görkemli bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası'nın afişi diziyi merakla bekleyenlerin beğenisini kazandı. Genç yıldızlar ve usta oyuncular Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç ve Rıza Akın'ın yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ses getirdi.
Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan 'Kalp Yarası', Antakya'nın köklü ailelerinden birinin veliahtı Ferit ile hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı her şeyin önüne koyan Ayşe'nin imkansızlıklara direnen aşk öyküsünü anlatacak.
Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak.
Kalp Yarası, yakında atv'de başlıyor!
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