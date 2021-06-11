Yaz sezonunun en iddialı dizilerinden! Kalp Yarası ATV'de başlıyor!

Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan 'Kalp Yarası', Antakya'nın köklü ailelerinden birinin veliahtı Ferit ile hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı her şeyin önüne koyan Ayşe'nin imkansızlıklara direnen aşk öyküsünü anlatacak.

Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak.

Kalp Yarası, yakında atv'de başlıyor!