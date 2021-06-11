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Yaz sezonunun en iddialı dizilerinden! Kalp Yarası ATV'de başlıyor!

ekranlarında sezona damgasını vuracak, yapımını Süreç Film’in üstlendiği yeni dizi ’nın afişi yayınlandı. Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Yaz sezonunun en iddialı dizilerinden! Kalp Yarası ATV'de başlıyor!

Medeniyetlerin buluşma noktası -'nın etkileyici coğrafyasında, nefesleri kesecek görkemli bir prodüksiyonla çekilen 'nın afişi diziyi merakla bekleyenlerin beğenisini kazandı. Genç yıldızlar ve usta oyuncular , , , , , , ve 'ın yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sektörün duayen ismi 'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan 'Kalp Yarası', Antakya'nın köklü ailelerinden birinin veliahtı Ferit ile hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı her şeyin önüne koyan Ayşe'nin imkansızlıklara direnen aşk öyküsünü anlatacak.

Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak.

Kalp Yarası, yakında atv'de başlıyor!

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