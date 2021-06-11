Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! Güzellik merkezinden çıktı...

IŞIL NAZ HOŞBAY NEREDE, KAÇIRILDI MI?

Üç gündür İstanbul'da bir güzellik merkezinde kaybolduğu ifade edilen Işıl Naz Hoşbay'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Annesinin canlı yayına katılıp olayla ilgili bildiklerini anlatmasıyla olayın detayları ortaya çıkmaktadır.