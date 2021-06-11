11 Haziran 2021, Cuma
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Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! Güzellik merkezinden çıktı...

'nin fenomen programı ile canlı yayınında kayıp ve cinayet vakaları aydınlatılmaya devam ediyor. 11 Haziran Cuma günü Müge Anlı canlı yayınına 17 yaşındaki 'ın kaybı damga vurdu. Güzellik merkezinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Işıl Naz Hoşbay'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! Güzellik merkezinden çıktı...

kimdir? Işıl Naz Hoşbay nerede, kaçırıldı mı? Soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.

En çok izlenen gündüz kuşağı programı arasında gösterilen bugünkü bölümünde Işıl Naz Hoşbay'ın kayıp vakasıyla aranmaktadır. Üç gündür kayıp olduğu ifade edilen Müge Anlı Işıl Naz Hoşbay kimdir? Işıl Naz Hoşbay nerede, kaçırıldı mı?

IŞIL NAZ HOŞBAY KİMDİR?

Güzellik merkezinde kaybolduğu söylenen Işıl Naz Hoşbay'ın 17 yaşında olduğu ifade ediliyor. Hakkında pek fazla bulunmayan Işıl Naz Hoşbay'ın sırra kadem basması araştırılıyor...

IŞIL NAZ HOŞBAY NEREDE, KAÇIRILDI MI?

Üç gündür 'da bir güzellik merkezinde kaybolduğu ifade edilen Işıl Naz Hoşbay'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Annesinin canlı yayına katılıp olayla ilgili bildiklerini anlatmasıyla olayın detayları ortaya çıkmaktadır.

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