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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm tek parça izle

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı , 4. bölümüyle ekrana geldi. 'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı dizisinin 4. yeni bölümünü tek parça kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm tek parça izle

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM İZLE

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

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