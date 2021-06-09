Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Kuruluş Osman 62. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; "Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!" sözü dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 62. bölüm tek parça izleme ekranı...
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA
OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK
Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.
MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR
İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.
MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?
Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?
KURULUŞ OSMAN 62. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE