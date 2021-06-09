Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de araba ödülü heyecanı yaşanıyor. Tanıdıkları kişilere kendileri hakkında bilgileri doğru bilen kişi puan topluyor. En fazla puan toplayan kazanıyor. İşte, Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, son zamanlarda bir de çip kriziyle boğuşuyor.

Markalar yeniden eski günlerine dönmeye çalışırken, biz de ülkemizdeki güncel kampanyaları sizlere sunmaya devam ediyoruz.

Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor.