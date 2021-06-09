Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de yarışmacılar araba ödülü için yarışacak. Ödül olarak Jeep Compass model araç verilecek. Yarışmayı kazanan isim kadar aracın özellilleri de merak ediyor. İşte, Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de araba ödülü heyecanı yaşanıyor. Tanıdıkları kişilere kendileri hakkında bilgileri doğru bilen kişi puan topluyor. En fazla puan toplayan kazanıyor. İşte, Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, son zamanlarda bir de çip kriziyle boğuşuyor.
Markalar yeniden eski günlerine dönmeye çalışırken, biz de ülkemizdeki güncel kampanyaları sizlere sunmaya devam ediyoruz.
Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.
Jeep Compass'a ise 150 bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor.
JEEP RENEGADE FİYAT LİSTESİ
Jeep Renegade 1.0 120hp Sport Benzinli MT 4x2 düz vites modeli 304 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.
Renegade 1.3 150hp Longitude Benzinli DDCT 4x2 otomatik vites modeli ise 364 bin 950 TL'ye bayilerde müşterileri bekliyor.
Renegade 1.3 150hp Limited Benzinli DDCT 4x2 otomatik vites seçeneğinin fiyatı ise 404 bin 950 TL.
Son olarak Renegade 1.3 150hp S Limited Benzinli DDCT 4x2 otomatik vites paketinin fiyatı 444 bin 950 TL olarak belirtiliyor.
Tüm bu fiyatların 2021 Renegade modellerine ait olduğunu hatırlatalım.
JEEP COMPASS FİYAT LİSTESİ
Ülkemizde 2020 model yılı satılan Jeep Compass fiyat listesi ise şu şekilde.
Compass 1.3 150hp Longitude Benzinli DCT 4x2 (otomatik) - 451 bin 950 TL
Compass 1.3 150hp Limited Benzinli DCT 4x2 (otomatik) - 484 bin 950 TL
Compass 1.3 150hp S Limited Benzinli DCT 4x2 (otomatik) - 530 bin 950 TL
Compass 1.4 170hp Limited Executive AWD Benzinli AT (9 ileri otomatik) - 563 bin 950 TL
Compass 1.4 170hp S Limited AWD Benzinli AT (9 ileri otomatik) - 574 bin 950 TL
Compass 1.3 240hp PHEV S Limited Benzinli AT 4xe (6 ileri otomatik) - 764 bin 950 TL
Compass 1.3 240hp PHEV Trailhawk Benzinli AT 4xe (6 ileri otomatik ve benzin + elektrik) - 764 bin 950 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
- Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...
- Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?
- Aylık 2.870 TL maaş! Ödemeden yararlanmak oldukça basit! Başvurular online olarak...
- Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...
- Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...
- 9 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?
- Başkan Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan önemli açıklamalar! 7 önemli anlaşma...
- Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...
- 0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...