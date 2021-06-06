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UNESCO VE Guinness Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edilen, "en çok çevirisi yapılan yazar" kimdir?

UNESCO VE Guinness Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edilen, "en çok çevirisi yapılan yazar" kimdir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan UNESCO VE Guinness Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edilen, "en çok çevirisi yapılan yazar" kimdir?

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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UNESCO VE Guinness Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edilen, en çok çevirisi yapılan yazar kimdir?

UNESCO VE Guinness Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edilen, "en çok çevirisi yapılan yazar" kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan UNESCO VE Guinness Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edilen, "en çok çevirisi yapılan yazar" kimdir?

Doğru cevap: Agatha Christie

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