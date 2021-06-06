Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

Soru: Osmanlı devletinde 1881 de başlayıp 1893 te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs sancağındaki müslüman ve yahudi nüfus oranları ne kadardır?



A- %55 Müslüman, %29,5 Yahudi

B- % 65 Müslüman, %14,5 Yahudi

C- % 75 Müslüman, % 7,5 Yahudi

D- % 85 Müslüman, % 3,5 Yahudi