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Haberler Televizyon Haberleri Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

Soru: Osmanlı devletinde 1881 de başlayıp 1893 te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs sancağındaki müslüman ve yahudi nüfus oranları ne kadardır?


A- %55 Müslüman, %29,5 Yahudi

B- % 65 Müslüman, %14,5 Yahudi

C- % 75 Müslüman, % 7,5 Yahudi

D- % 85 Müslüman, % 3,5 Yahudi

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