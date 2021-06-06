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Haberler Televizyon Haberleri Tahta çıktığı gün Yeniçeri Ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

Tahta çıktığı gün Yeniçeri Ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

Tahta çıktığı gün defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran Osmanlı padişahı kimdir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Tahta çıktığı gün Yeniçeri Ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Tahta çıktığı gün Yeniçeri Ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

Tahta çıktığı gün Yeniçeri Ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran Osmanlı padişahı kimdir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Tahta çıktığı gün Yeniçeri Ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

SORU: Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir?

CEVAP

A - 1. Bayezid
B - 1. Selim
C - 2. Murat
D - 2. Mehmetd

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