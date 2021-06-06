07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 2000-2008 arası ve 2021'den günümüze Rusya Devlet Başkanı olan Putin'in adı nedir?

2000-2008 arası ve 2021'den günümüze Rusya Devlet Başkanı olan Putin'in adı nedir?

2000-2008 arası ve 2021'den günümüze Başkanı olan 'in adı nedir? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan 2000-2008 arası ve 2021'den günümüze Rusya Devlet Başkanı olan Putin'in adı nedir?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
2000-2008 arası ve 2021'den günümüze Rusya Devlet Başkanı olan Putin'in adı nedir?

2000-2008 arası ve 2021'den günümüze Rusya Devlet Başkanı olan Putin'in adı nedir? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2000-2008 arası ve 2021'den günümüze Rusya Devlet Başkanı olan Putin'in adı nedir?

SORU: 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir?

CEVAP

A - Vladimir Sergeyeviç
B - Vladimir İlyiç
C - Vladimir Vladimiroviç (CEVAP)
D - Vladimir Nikolayeviç

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA