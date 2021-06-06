07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Ayşe'nin ablası kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'de ile arasında yaşanan tartışma dikkatleri üzerine çekti. Olaya ailelerinde karışması sonrasında tarafından uyarı geldi. Sonrasında sosyal medyada günde olan konu sonrasında Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel'in hayatı sorgulanıyor. İşte, Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Ayşe'nin ablası kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılar ve 'nun aileleri tarafında yaşanan tartışma sonrasında uyarı geldi. iki yarışmacıya aileleri ile konuşma hakkı tanıdı. Hayranları gelişmenin detaylarını merakla takip ediyor. İşte, Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

AYŞE VE ALEYNA'NIN AİLELERİ ARASINDA GERGİNLİK

Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı yarışmacıların aileleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin sosyal medyada gerilim yaşadıklarını söyledi. Diğer yandan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan çekilmesini istediğini belirtti.

Acun Ilıcalı pazar günü Ayşe ve Aleyna'nın aileleri ile görüşeceklerini söyledi.

NELER YAŞANDI?

Survivor'da Aleyna - Ayşe krizi, aileleri de sıçradı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Twitter hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.

Oyun öncesi aileleriyle kısa bir süre görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Özellikle engelli kardeşi ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla buluşan Aleyna Kalaycıoğlu herkesi ağlattı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycığlu'nun annesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'İnsanlar istedikleri gibi konuşacak. Ben söylemlerini dile getirdiğimde yalancı ve iftiracı olacağım. Şahitlerimle birlikte yargı karşısında konuşmaya hazırım.' ifadelerini kullandı. Peki Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinin arasında neler yaşandı?

SURVİVOR AYŞE'NİN ABLASI NURSEMA YÜKSEL KİMDİR?

Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA