Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılar Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri tarafında yaşanan tartışma sonrasında uyarı geldi. Acun Ilıcalı iki yarışmacıya aileleri ile konuşma hakkı tanıdı. Hayranları gelişmenin detaylarını merakla takip ediyor. İşte, Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

AYŞE VE ALEYNA'NIN AİLELERİ ARASINDA GERGİNLİK

Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı yarışmacıların aileleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin sosyal medyada gerilim yaşadıklarını söyledi. Diğer yandan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan çekilmesini istediğini belirtti.

Acun Ilıcalı pazar günü Ayşe ve Aleyna'nın aileleri ile görüşeceklerini söyledi.