Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan tartışma dikkatleri üzerine çekti. Olaya ailelerinde karışması sonrasında Acun Ilıcalı tarafından uyarı geldi. Sonrasında sosyal medyada günde olan konu sonrasında Ayşe Yüksel'in ablası Nursema Yüksel'in hayatı sorgulanıyor. İşte, Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılar Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri tarafında yaşanan tartışma sonrasında uyarı geldi. Acun Ilıcalı iki yarışmacıya aileleri ile konuşma hakkı tanıdı. Hayranları gelişmenin detaylarını merakla takip ediyor. İşte, Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel kimdir? Nursema Yüksel kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
AYŞE VE ALEYNA'NIN AİLELERİ ARASINDA GERGİNLİK
Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı yarışmacıların aileleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin sosyal medyada gerilim yaşadıklarını söyledi. Diğer yandan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan çekilmesini istediğini belirtti.
Acun Ilıcalı pazar günü Ayşe ve Aleyna'nın aileleri ile görüşeceklerini söyledi.
NELER YAŞANDI?
Survivor'da Aleyna - Ayşe krizi, aileleri de sıçradı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu Twitter hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.
Oyun öncesi aileleriyle kısa bir süre görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Özellikle engelli kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla buluşan Aleyna Kalaycıoğlu herkesi ağlattı.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycığlu'nun annesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'İnsanlar istedikleri gibi konuşacak. Ben söylemlerini dile getirdiğimde yalancı ve iftiracı olacağım. Şahitlerimle birlikte yargı karşısında konuşmaya hazırım.' ifadelerini kullandı. Peki Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinin arasında neler yaşandı?
SURVİVOR AYŞE'NİN ABLASI NURSEMA YÜKSEL KİMDİR?
Survivor Ayşe'nin ablası Nursema Yüksel hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.
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