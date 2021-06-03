03 Haziran 2021, Perşembe
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Televizyon ve magazin dünyasının en prestijli ödülü Kuruluş Osman'a!

’de çarşamba akşamları reyting rekorları kıran, yapımcılığını ve proje tasarımını ’ın üstlendiği ‘’, ikinci sezonunda da ödülleri toplamaya devam ediyor. Kuruluş Osman, önceki akşam 12'ncisi düzenlenen televizyon ve magazin dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Quality Dergisi’nin ödül töreninde ‘En İyi Dizi’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ () ödüllerinin sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Televizyon ve magazin dünyasının en prestijli ödülü Kuruluş Osman'a!

geceye damgasını vururken, ödülleri almak üzere 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu törende hazır bulundu.

Rol arkadaşları ve 'le birlikte sahneye çıkan Burak Özçivit, ödülleri Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeninden aldı.

Burak Özçivit ödül konuşmasında "Ekip olarak gelmek isterdik ama tahmin edersiniz ki bu sahneye sığmayız. O yüzden demirbaşlar olarak geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz ödül için. Normal bir diziyi çekmek meşakkatli ve zor bir iş ama emin olun ki böyle bir projeyi yapmak gerçekten çok zor. Hem sorumluluk olarak hem çekim olarak çok ağır. Bu ödülleri bütün ekibimiz adına alıyorum" dedi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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