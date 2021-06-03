Televizyon ve magazin dünyasının en prestijli ödülü Kuruluş Osman'a!

Burak Özçivit ödül konuşmasında "Ekip olarak gelmek isterdik ama tahmin edersiniz ki bu sahneye sığmayız. O yüzden demirbaşlar olarak geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz ödül için. Normal bir diziyi çekmek meşakkatli ve zor bir iş ama emin olun ki böyle bir projeyi yapmak gerçekten çok zor. Hem sorumluluk olarak hem çekim olarak çok ağır. Bu ödülleri bütün ekibimiz adına alıyorum" dedi.