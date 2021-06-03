Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

Başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ettiği 'Baş Belası', kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.