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Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

Yapımcılığını 'nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında 'de ekrana yolculuğuna başlayan ''dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde ve 'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv'de ekrana yolculuğuna başlayan 'Baş Belası'dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.

Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizi, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomen dizisi olmaya hazırlanıyor.

Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

Başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ettiği 'Baş Belası', kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek.

Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

"Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

'Baş Belası', yakında atv'de başlıyor…

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