Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı
Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv'de ekrana yolculuğuna başlayan 'Baş Belası'dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.
Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv'de ekrana yolculuğuna başlayan 'Baş Belası'dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.
Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizi, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomen dizisi olmaya hazırlanıyor.
Başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ettiği 'Baş Belası', kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.
İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek.
"Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.
'Baş Belası', yakında atv'de başlıyor…
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