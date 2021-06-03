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ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım

Ekranlara iddialı bir giriş yapacak olan 'nin yeni dizisi 'nın diziden ipuçları veren ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile çok konuşulacak. Kalp Yarası, yakında atv'de başlıyor!

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım

Yakında atv ekranında izleyicisi ile buluşacak yeni dizi Kalp Yarası'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Çekimleri Hatay-Antakya'da devam eden dizinin tanıtımı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım

Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası'nın ikinci tanıtımında Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Ferit'in öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.

ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım

Fragmanda, Ferit'in "Sen bakma benim böyle ayakta durduğuma, ben öyle bir darbe aldım ki iyi değilim." sözleri dikkat çekti.

ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım

Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile çok konuşulacak.

ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım

Kalp yarası, yakında atv'de başlıyor!

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