Kuruluş Osman zirvenin sahibi! Osman Bey Bamsı Bey'in intikamını aldı!
Kuruluş Osman, #Osmanlılar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 61'inci bölümünde, şehit düşen Bamsı Bey'in intikamını almaya ant içen Osman Bey, Togay'ı dize getirmeyi başardı. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 61'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 10,21 izlenme oranı ve yüzde 26,22 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde yüzde 0,79 izlenme oranı ve yüzde 26,07 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.
Kuruluş Osman, #Osmanlılar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 61'inci bölümünde, şehit düşen Bamsı Bey'in intikamını almaya ant içen Osman Bey, Togay'ı dize getirmeyi başardı.
Bamsı Bey'i şehit ettikten sonra savaş meydanından kaçan Togay'ı bulmak için iz süren Osman Bey ve Alpleri, Moğol kampına baskın yaptı. Terk edilmiş gibi görünen kampa nökerlerini gizleyen Camuha, Osman Bey'i tuzağa düşürmek istese de başarılı olamadı.
İnegöl Kalesi'ne sığınan Togay, Osman Bey'e son darbeyi vurmak için Nikola'dan tekfurlardan asker toplayıp ordu kurmasını istedi. Bamsı Bey'e son vazifesini ifa eden Kayı Obası intikam ateşiyle yanıp tutuşurken, Osman Bey, Konya'dan gelen haberle Togay'ın Geyhatu'ya isyan ettiğini ve asi ilan edildiğini öğrendi. Bu istihbarat sayesinde eli güçlenen Osman Bey, dostu Bilecik Tekfuru'ndan ise Togay'ın Nikola vasıtasıyla asker topladığı bilgini aldı ve oyununu kurdu.
Togay'ın tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Nikola, tekfurlardan topladığı askerleri Togay'ın emrine verdi. Togay'ın Moğol ve Bizans askerlerinden oluşan ordusu ile harekete geçtiğini öğrenen Osman Bey ise derhal Alplerini topladı ve cenk meydanında düşmanın karşısına dikildi.
Sayıca üstün kuvvetlerine güvenerek saldırı emri veren Togay, Bizans askerlerinin savaş alanını terk etmesi ile neye uğradığını şaşırdı. Nikola'ya haber gönderip Togay'ın asi ilan edildiği bilgisini ileten Osman Bey kurduğu oyunla Togay'ı avcuna düşürmüşken, Moğol Valisi Yargıcı'nın askerleriyle birlikte gelişi tüm hesapları alt üst etti. Moğol valisi, Geyhatu adına Togay'ı esir aldı ve cezalandırmak üzere İlhanlı başkentine götüreceğini söyledi.
Osman Bey ise Togay'ın peşini bırakmadı. Kayı Alplerine yeni katılan Turhan Alp, Moğolların yol üzerindeki bir kervansarayda konaklayacağını ve mekanda gizli bir geçit bulunduğunu açıkladı. Turhan Alp, kervansaraya gizlice sızarak Togay ve Camuha'yı kaçırmayı başardı ve Osman Bey'e getirdi.
Kurtulduğunu sanırken Osman Bey'in avcuna düşen Togay, Osman Bey'e meydan okudu ama Bamsı Bey'in intikamını için ant içmiş Osman Bey, teke tek dövüşte rakibine diz çöktürdü.
'KURULUŞ OSMAN' ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 61'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %10,21 izlenme oranı ve %26,22 izlenme payı
20+ABC1 kategorisinde %10,79 izlenme oranı ve %26,07 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.
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