​Kuruluş Osman zirvenin sahibi! Osman Bey Bamsı Bey'in intikamını aldı!

'KURULUŞ OSMAN' ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 61'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %10,21 izlenme oranı ve %26,22 izlenme payı

20+ABC1 kategorisinde %10,79 izlenme oranı ve %26,07 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.