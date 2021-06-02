En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine zirvede!

Uzun zamandır araları bozuk olan İlyas ve Ömür karşılıklı konuşarak aralarındaki buzları erittiler. Birbirlerinden af dileyen ikilinin duygu dolu anları izleyicilerin içini ısıttı. Dizinin final sahnesinde ise Behzat ve İlyas azılı düşmanları Rado'nun evine baskın düzenlediler. Rado'yu ele geçiren ikili onun hakkında ne karar alacak? Rado'nun akıbeti ne olacak? Cevaplar 8 Haziran Salı akşamı yeni bölümde atv'de.