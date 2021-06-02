En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine zirvede!
atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. EDHO tüm kişilerde yüzde 9,91 izlenme oranı ve yüzde 25,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.
Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne İlyas ile Ömür'ün barışması ve azılı düşman Rado'ya yapılan baskın damga vurdu.
Uzun zamandır araları bozuk olan İlyas ve Ömür karşılıklı konuşarak aralarındaki buzları erittiler. Birbirlerinden af dileyen ikilinin duygu dolu anları izleyicilerin içini ısıttı. Dizinin final sahnesinde ise Behzat ve İlyas azılı düşmanları Rado'nun evine baskın düzenlediler. Rado'yu ele geçiren ikili onun hakkında ne karar alacak? Rado'nun akıbeti ne olacak? Cevaplar 8 Haziran Salı akşamı yeni bölümde atv'de.
EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, tüm kişilerde %9,91 izlenme oranı ve %25,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 197. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!
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