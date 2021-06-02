02 Haziran 2021, Çarşamba
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En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine zirvede!

'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. tüm kişilerde yüzde 9,91 izlenme oranı ve yüzde 25,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021
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En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine zirvede!

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine zirvede!

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne İlyas ile Ömür'ün barışması ve azılı düşman Rado'ya yapılan baskın damga vurdu.

En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine zirvede!

Uzun zamandır araları bozuk olan İlyas ve Ömür karşılıklı konuşarak aralarındaki buzları erittiler. Birbirlerinden af dileyen ikilinin duygu dolu anları izleyicilerin içini ısıttı. Dizinin final sahnesinde ise Behzat ve İlyas azılı düşmanları Rado'nun evine baskın düzenlediler. Rado'yu ele geçiren ikili onun hakkında ne karar alacak? Rado'nun akıbeti ne olacak? Cevaplar 8 Haziran Salı akşamı yeni bölümde atv'de.

En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine zirvede!

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, tüm kişilerde %9,91 izlenme oranı ve %25,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine zirvede!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 197. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!

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