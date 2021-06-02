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Çekimler tüm hızıyla devam ediyor! Baş Belası ekranlara damga vuracak

”, kendisini ailesine adamış bir kadın olan ’nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek’in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara’yla sık sık karşı karşıya getirecek. “Baş Belası” birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Çekimler tüm hızıyla devam ediyor! Baş Belası ekranlara damga vuracak

Yapımcılığını 'nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini 'un yaptığı atv'de ekrana gelecek '', yayınlanan ilk teaser'ı ile yaz ekranının en merak edilen projesi haline geldi.

Başrollerinde ve 'in yer aldığı dizi, atv ekranında seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

'Baş Belası'nın 'da gerçekleştirilen çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede uyum sağlayan ekibin eğlenceli bir ortamda gerçekleştirdiği çekimlerde heyecan eksik olmuyor. Başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular , , , , , , , , 'un eşlik ettiği dizi, heyecanlı ve sürükleyici hikayesini eğlenceli bir dille anlatacak.

"Baş Belası", kendisini ailesine adamış bir kadın olan 'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

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