Çekimler tüm hızıyla devam ediyor! Baş Belası ekranlara damga vuracak

İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

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