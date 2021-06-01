Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm canlı izle | EDHO yeni bölüm canlı izle

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA

ÇAKIRBEYLİ VE FAÇALI AİLELERİ NELER YAPACAK?

EDHO'da ardı ardına gelen kötü haberler Çakırbeyli ve Façalı ailelerine zor anlar yaşatmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölümünde, Rıdvan'la girdiği savaşta sevdiklerini birer birer kaybetmeye başlayan Hızır Çakırbeyli artık şartları zorlamaya karar verir.

Gelini Didem Çakırbeyli'nin ardından, akrabası ve yakın dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, yeni bir plan kurar. Ağabeyini ve yeğenini kaybeden Behzat'ın kendini kaybetmesine engel olmak için planın merkezine onu koyar. Yeğeni ve ağabeyinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıda Hakan'ı da kaybeden Behzat, intikam yemini eder.

RIDVAN, HIZIR ALİ'Yİ ÖLDÜRMEYİ KAFASINA KOYDU!

Rıdvan ise hala Hızır Ali'nin peşindedir. Evlendiği gün Didem'i toprağa veren Hızır Ali'yi öldürmek için plan yapar. Alpaslan, Rıdvan'ın oğullarından birini daha tuzağa düşürür. Rıdvan, bağlantılarına kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 197. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE